حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين بن حسين الأميري ، وأعيان ووجهاء القبائل، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة ، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وقائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي ومستشار بديوان الحاكم عبدالله أمين الشرفاء، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.