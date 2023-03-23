"الإمارات للإفتاء الشرعي" يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

دشَّن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي موقعه الإلكتروني الجديد عبر الشبكة العنكبوتية www.fatwauae.gov.ae، بحضور - رئيس المجلس العلامة الشيخ عبدالله بن بيه ، وبمشاركة المدير العام الدكتور عمر حبتور الدرعي ، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

يشكل الموقع الالكتروني الجديد للمجلس نقلة نوعية فيما يتعلق بتجسيد رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة بالتحول للحكومة الذكية، وتنفيذ استراتيجية المجلس في الإسهام ببناء مجتمع معرفي رقمي مستدام، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل معهم؛ حيث يعدُّ الموقع نافذةً عالميةً يقدم من خلالها للجمهور باقةً موسعةً من الخدمات الرقمية والإعلامية، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ المتكاملة التي توفر للزائر الكثير من الفوائد، ومن أبرزها نافذة (أرشيف الفتاوى) التي تضم العديد من الفتاوى الشرعية في كل من: المعاملات المالية، وأمور الإيمان والقيم الأخلاقية، وفتاوى الطلاق والأسرة والمجتمع، والمسائل الشرعية الأخرى.

أما نافذة (الخدمات) فيتعرف الزائر من خلالها على الخدمات التي يقدمها المجلس، وكيفية التقديم عليها، وآلية التواصل مع المجلس.

وقد وفَّر الموقع الالكتروني للمجلس من خلال نافذة "الخدمات الرقمية" التواصل مع المجلس من خلال القنوات الآتية:

أولاً خدمة "فتاوى الموقع الإلكتروني"، وهي خدمة عالمية، تستقبل الفتاوى على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، وتمر الفتوى من خلالها بعدة مراحل، تبدأ من دخول المستفتي إلى الخدمة، فيدخل سؤاله وبعض المعلومات التي يحتاجها المختص بالآراء الشرعية لمعرفة حال المستفتي وما يناسب الواقع المسؤول عنه. أما الخدمة الثانية فهي خدمة "فتاوى المؤسسات والجهات الرسمية" وهي خدمة مخصصة للمؤسسات والجهات الرسمية؛ حيث يتمُّ من خلالها استقبال الأسئلة والاستفسارات الشرعية الموجهة إلى المجلس، ليتمَّ الرد على الجهة بفتوى رسمية موثقة من قبل المجلس.

و الخدمة الثالثة هي خدمة "الفتاوى الهاتفية" وهي أكثر الخدمات طلباً من قبل الجمهور، ويتمُّ من خلالها التحدث إلى المختصين بالآراء الشرعية للاستفسار عن الأحكام الفقهية والحصول على إجابات موثوقة في: (العبادات، المعاملات المالية، فتاوى الطلاق والقضايا الأسرية، قضايا النساء الخاصة، فتاوى الشباب والطلاب، والفتاوى الشرعية الأخرى). ويمكن للجمهور الاتصال من داخل الدولة على الرقم المجاني: (8002422)، ومن خارج الدولة على الرقم: 0097122052555، ويتم الرد مباشرة في مدة لا تتعدى 19 ثانية، وفي حال وجود ضغط على الخطوط يتم إعطاء المستفتي خيار الاتصال به مرة أخرى من قبل مركز الاتصال في المجلس.

أما الخدمة الرابعة فهي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) حيث توفر هذه الخدمة التواصل مع المختصين بالآراء الشرعية عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك للاستفسار عن الأحكام الفقهية والحصول على إجابات موثوقة تراعي الواقع وتستشرف المستقبل، ويمكن إرسال طلب الفتاوى مباشرة عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم (2535) ليصله الجواب عن سؤاله إلى الهاتف المحمول الذي تمَّ إرسال السؤال من خلاله.

و الخدمة الخامسة هي خدمة "نوافذ إفتائية" وهي جلسات إفتائية حضورية أو افتراضية، يطلُّ من خلالها عدد من المختصين الشرعيين للإجابة عن استفسار الحضور وتوعيتهم بالأحكام الشرعية، وذلك بناءً على طلب إلكتروني تقدمه الجهات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

ويتضمن كذلك العديد من النوافذ المختلفة للتعريف بالمجلس ونشأته وتأسيسه ومهامه واختصاصاته والهيكل التنظيمي، وكذلك استراتيجية المجلس 2023-2025، بالإضافة إلى الأخبار الصحفية والفعاليات والأنشطة التي نظمها المجلس، إلى جانب مكتبة للصور والمقاطع المرئية الخاصة بالمجلس.