طقس الغد صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا نهاراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً وتكون مثيرة للغبار وتخف سرعتها آخر الليل وصباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 60 كم/س على الجبال ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا يصبح متوسطا غرباً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:30 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 22:59 والجزر الاول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 80 35

دبي 25 21 75 40

الشارقة 25 18 85 35

عجمان 24 21 90 45

أم القيوين 25 17 85 40

رأس الخيمة 26 18 80 35

الفجيرة 28 21 70 30

العـين 27 15 90 25

ليوا 29 14 75 25

الرويس 25 18 80 30

السلع 27 17 80 25

دلـمـا 26 20 75 35

طنب الكبرى 25 22 80 45

طنب الصغرى 25 22 80 45

أبو موسى 25 21 75 40