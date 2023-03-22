ساعات الصيام تزيد 43 دقيقة آخر رمضان

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن تصل ساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس في أول الشهر الفضيل إلى قرابة 13 ساعة و30 دقيقة، وفي نهايته إلى 14 ساعة و13 دقيقة. وتوقع أن يحل عيد الفطر يوم الجمعة 21 من أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان المقبل بشكل عام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 والدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة.