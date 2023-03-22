طقس غائم وأمطار خفيفة أول أيام «رمضان»

شهدت مناطق عدة من الدولة، أمس، سقوط أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، إذ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نهاراً، وغائماً أحياناً شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الطقس غداً (أول أيام شهر رمضان المبارك) يظل صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً وغائماً أحياناً نهاراً شمالاً، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة صباحاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، موضحاً أن البحر سيكون مضطرب الموج، يصبح متوسطاً غرباً بعد الظهر في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان.

وأشار إلى أن طقس الجمعة سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأفاد المركز بأن طقس السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار ليلاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

إلى ذلك، هطلت أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة على عدد من مناطق ومدن المنطقة الشرقية، فيما توزعت على الفور فرق الطوارئ المتخصصة لمواجهة آثار الأمطار من بلديات المنطقة الشرقية على أماكن تجمعات مياه الأمطار، وسحبها في الطرق الرئيسة والداخلية عن طريق الآليات والمعدات التي تم توزيعها على المناطق التي تشهد تراكم مياه الأمطار فيها، الأمر الذي أسهم في انسيابية الحركة المرورية.

من جهتها، قامت الجهات الأمنية، المتمثلة في شرطة الفجيرة وشرطة المنطقة الشرقية، ببث التحذيرات والتعليمات الخاصة بالطقس، والتي تتضمن التزام الجمهور بالتعليمات الصادرة منها، المتمثلة في الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، وتجنب ارتياد البحر، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظاً على سلامتهم.