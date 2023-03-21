انطلاق النسخة 33 من مهرجان "رمضان الشارقة" بخصومات تصل إلى 75%

تنطلق غداً، فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2023، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسخته الـ 33 بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، ويستمر حتى 25 أبريل القادم تحت شعار "رمضان وياكم أحلى".

ومن المقرر أن يشهد المهرجان على مدار 35 يوماً العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة والجوائز القيّمة، فضلا عن الخصومات الكبرى في مراكز التسوق التي تقدمها أكبر المتاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية في الشارقة، وكذلك باقات الفنادق والوجهات الترفيهية الرائعة.

وبإمكان المتسوقين خلال مهرجان رمضان الشارقة الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها مئات العلامات تجارية في مراكز التسوق المنتشرة بالإمارة، حيث تقدم تخفيضات تراوح نسبتها ما بين 25 و75%، كما ستوفر أبرز العلامات التجارية العالمية تخفيضات لا تقبل المنافسة، وستمنح العملاء فرصة الحصول على صفقات غير مسبوقة في مراكز ووجهات التسوق في الشارقة.

كما يقدم المهرجان الذي يقام بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية وبدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة في الشارقة عددا من التجارب الاستثنائية والفعاليات التي تجسد روحانية الشهر الفضيل، لاسيما وأن إمارة الشارقة تعد واحدة من أهم الوجهات التي تستحق الزيارة خلال شهر رمضان المبارك، لمزجها الرائع والفريد بين الفعاليات العصرية والتقليدية والإسلامية التي تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء هذه المناسبة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد أحمد أمين العوضي: إن مهرجان رمضان الشارقة يعد من أوائل وأهم المبادرات التي أطلقتها غرفة الشارقة وعاصرت ماضي إمارة الشارقة وحاضرها، وكان له الدور البارز على مدار 33 عاما في تعزيز قطاع التجزئة ومساندة مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة، إلى جانب تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وإضفاء أجواء المتعة والترفيه وتعزيز التواصل بين العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع، وتجسيد للعادات والتقاليد التي يتميز بها شعب الإمارات الأصيل خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف العوضي: حريصون دوما على أن نحافظ على نجاح وتميز هذا الحدث الكبير، وعملنا هذا العام على تقديم دورة من المهرجان تجعل تجارب سكان وزوار الشارقة مميزة وفريدة، ويواصل من خلالها دوره الهام والمتمثل في العمل على التسويق والترويج للشارقة وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، والاسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق بما يخدم الاستثمار ونموه في كافة القطاعات والمجالات، ودعم فعاليات القطاع الخاص المحلي إلى جانب تطوير مفهوم وأساليب الحملات الترويجية في إطار الحفاظ على القيم والتقاليد والموروث الأصيل لمجتمع الإمارات.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية منسق عام المهرجان، إبراهيم راشد الجروان: لقد حرصنا في غرفة الشارقة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، على التخطيط لتقديم نسخة فريدة من مهرجان رمضان الشارقة، موسم يقدم ذكريات لا تنسى لسكان وزوار الإمارة وتعزز مكانة الشارقة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة في شهر رمضان المبارك، لما تحفل به من أجواء مفعمة بالروحانية والمظاهر الاجتماعية، فضلا عن ما يضيفه مهرجان رمضان الشارقة من جدول حافل بالفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي ستقام في جميع أنحاء الإمارة، وكذلك تقديم عروض ترويجية وجوائز مميزة للمتسوقين طوال أيام الشهر الفضيل.

من جانبه دعا مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة جمال سعيد بوزنجال ، الجميع للمشاركة في مهرجان رمضان الشارقة لهذا العام، واستكشاف كافة روائعه وتجاربه الفريدة، والمفاجآت التي تخبئها عدد كبير من مراكز التسوق المشاركة والمحال التجارية، فضلا عن الفعاليات الرمضانية التي ستطلقها الوجهات السياحية المتميزة في الإمارة إلى جانب تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة التي تناسب مختلف فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم، معربا عن شكره للشركاء من القطاعين العام والخاص لمساهمتهم في تقديم الدعم والعروض المتنوعة التي من شأنها إثراء تجربة ضيوف المهرجان من مختلف الفئات العمرية.

ويعد مهرجان رمضان الشارقة علامة فارقة وحدثا اجتماعيا واقتصاديا بارزا في الإمارة تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية.