خريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة

شهد نائب رئيس أركان القوات المسلحة اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، الذي أقيم اليوم، في فندق قصر الإمارات، بحضور مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري العامري بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط، ومسؤولي المنشآت الغذائية واللوجستية، شركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.

وبهذه المناسبة أكد اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة على تمكين وإعداد شباب الوطن وتزويدهم بأفضل المهارات ليتمكنوا من المشاركة في تعزيز مسيرة النهضة والازدهار والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن.

وأشاد بمجندي الدورة الرابعة للخدمة الوطنية البديلة الذين أدوا واجبهم بكفاءة ومسؤولية، داعياً الخريجين إلى التمسك بالروح الوطنية والحماس وهم مقبلون على خدمة بلدهم في شتى المواقع كشباب كفؤ ومتعلم وقادر على إثبات انتمائه الحقيقي لهذا الوطن المعطاء والولاء للقيادة الرشيدة، كما أثنى على دور شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين يوفرون الخبرة والمعرفة لتأهيل وتدريب المجندين وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى إليها الدولة من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن والوصول إلى أمن غذائي مستدام.

ومن جانبه أكد سعيد البحري العامري أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمدادات الغذائية في الدولة.

وقال : إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تفخر بالعمل والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على تنفيذ البرنامج التدريبي لمجندي الخدمة الوطنية البديلة بهدف استدامة تشغيل المنشآت الغذائية الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث بسواعد وطنية قادرة على تحمل المسؤولية، متوجهاً بالشكر إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لدعمهم المستمر وإعداد برنامج تدريبي متميز يجمع بين الانضباط العسكري ، ومتطلبات العمل في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، كما عبر عن امتنانه الكبير لجميع شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين حرصوا على نقل الخبرة للمجندين وتطبيق البرنامج بكفاءة واحتراف.

وألقى المجند صلاح الحمادي كلمة الخريجين أكد فيها أن الخدمة الوطنية البديلة فرصة لإثبات الولاء للوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، واستعرض مراحل تنفيذ برنامج الدورة الرابعة بدءً من مرحلة التدريب الأساسي ثم التدريب التخصصي وصولاً إلى مرحلة الخدمة الفعلية وإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية واللوجستية والتمارين النهائية.

بعد ذلك كرم اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان وسعيد البحري العامري شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية المشاركة في البرنامج والمجندين في شركة مسافي الحاصلين على المركز الأول في التمارين النهائية.