«طرق دبي» تعتمد تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خطة تحويل خدمة مركبات الأجرة في دبي من توفيرها على الطريق إلى الحجز الإلكتروني، بصورة تدريجية، لتصل إلى 80% خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للنجاح الذي حققته خدمة (هلا) للحجز الإلكتروني، التي استحوذت على 30% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة في دبي عام 2022.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: إن التوسع في تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، عوضاً عن توفيرها على الطريق، يأتي تعزيزاً لجهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومواكبةً للتحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن، من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وكذلك تحقيق السعادة للسكان، وتقديم خدمات متميزة للسياح، وتعزيز خدمة المتعاملين، مؤكداً أن الحجز الإلكتروني أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب، ونظاماً فعالاً لتوفير خدمة سهلة للمتعاملين في الحصول على مركبات الأجرة.

وأضاف: يسهم تقديم خدمة مركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني في رفع كفاءة مركبات الأجرة في إمارة دبي، من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً وزيادة نسبة الرحلات التي يكون فيها زمن انتظار وصول المركبة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة أو أقل، ورفع معدل سعادة ورضا المتعاملين، إلى جانب خفض الكيلومترات المهدرة، وخفض استهلاك الوقود، والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تقديم مميزات للمتعاملين مثل إمكانية الدفع الإلكتروني المباشر عن طريق التطبيق، وتحديد المسار الأنسب للرحلة وإمكانية المشاركة في مسار الرحلة مع الآخرين وإظهار معلومات المركبة والسائق وإمكانية تقييم الخدمة والسائق، إضافة إلى دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة: (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وأوضح الطاير أن مبادرة التحول للحجز الإلكتروني لخدمات مركبات الأجرة، روعي فيها الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في هذا الجانب، إذ وصلت نسبة تقديم خدمة مركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني في سنغافورة إلى 80%، كما خضعت لدراسة شاملة، وتقييم تجربة شركة (هلا) للحجز الإلكتروني، للوقوف على نظام التشغيل والتنظيم والتكنولوجيا، وحققت الشركة نمواً مستمراً في عدد مستخدميها، منذ إطلاقها في أغسطس عام 2019، وسجلت 11% من إجمالي عدد رحلات مركبات الأجرة عام 2020، ثم ارتفعت إلى 18% عام 2021، لتصل إلى 30% عام 2022، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة في دبي، البالغ عددها 11 ألفاً و662 مركبة، نفذت العام الماضي 105 ملايين رحلة.

وستخصص الهيئة وفقاً للخطة أسطولاً من مركبات الأجرة لتوفير خدمة الحجز الإلكتروني فقط، وفق آليات ومؤشرات محددة وواضحة خاصة بالخدمة، وستتولى شركة (هلا) التسويق لخدمة الحجز الإلكتروني من خلال استحداث قنوات جديدة بهدف استقطاب عدد أكبر من المستخدمين ومبادرات تحفيز للسائقين، وتشمل الخطة تحديد المناطق التي تتوفر فيها خدمة الحجز الإلكتروني فقط، وتوفير مواقف لمركبات الأجرة العادية، وأخرى تتعلق بمركبات الحجز الإلكتروني، وزيادة المواقف ضمن المناطق ذات الطلب المرتفع ، وتحديد هذه المواقف على التطبيقات الذكية للهيئة وشركة (هلا).

آلية الحجز

يتولى المستخدم تحميل تطبيق (كريم) عبر هاتفه المحمول وإنشاء حساب خاص به، ثم تكون عملية حجز مركبات (هلا) في قائمة أنواع المركبات، ثم تأكيد المكان، وتحديد مكان الوجهة، واختيار طريقة الدفع، ثم الضغط على زر (يلا)، ليتلقى المتعامل رسالة نصية عبر الهاتف بتفاصيل السائق والحجز.

وتتسم خدمة الحجز الإلكتروني بالعديد من الميزات من بينها تأكيد الحجز في أقل من 10 ثوان، والتعرف إلى أقرب مركبة، وتتبع مسار الرحلة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد لقائدي المركبات في التجوال الخارجي .