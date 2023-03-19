شرطة الشارقة تخصص فريقاً لإنهاء ظاهرة التسول خلال رمضان

أكد مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال، حرص القيادة على مكافحة التسول مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لاسيما أن الظاهرة تنتشر خلال الشهر الفضيل، حيث خصصت الشرطة فريقاً من عناصرها لإنهاء ظاهرة التسول.

وقال السركال لـ«الإمارات اليوم» إن التسول يعتبر من السلوكيات التي تنشط خلال شهر رمضان الكريم، وفي المناسبات المختلفة، لارتباطها بمعاني الإنفاق والرحمة والتنافس من أجل البذل والعطاء، فتقوم تلك الفئات باستجداء عطف الناس بأساليب وحيل مختلفة، والحصول على الأموال.

ودعا رئيس فريق ضبط المتسولين والباعة الجائلين في شرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، أفراد الجمهور إلى المساهمة الفاعلة في القضاء على هذه السلوكيات من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن المتسولين.

من جانب آخر، كشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، العقيد ناصر بن عفصان، عن الانتهاء من تركيب 65 ألفاً و799 كاميرا موزعة على كل الطرق العامة والمنشآت الحيوية بالإمارة، تغطي 85% من مساحة الشارقة، وإضافة 21 ألف كاميرا خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأفاد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف بن حرمول، بأن السرقات تصدرت الجرائم المرتكبة في المناطق الصناعية العام الماضي.

• التسول من السلوكيات التي تنشط في المناسبات المرتبطة بمعاني الإنفاق.