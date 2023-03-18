أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في عبد الله المحيربي

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (السبت)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله أحمد خلفان فرج المحيربي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.