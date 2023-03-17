طحنون بن زايد وشمخاني أكدا أهمية استقرار المنطقة وازدهارها

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أمس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني. وبحث سموه وشمخاني خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الشاطئ، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار المنطقة وازدهارها.