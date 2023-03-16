رؤساء موارد بشرية يطالبون بوضع مؤشرات لقياس أثر «العمل عن بُعد»

أكد مشاركون في جلسة مغلقة، نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في منتدى «عن بُعد»، الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة، مثل الميتافيرس، حيث تؤدي البنية التحتية التقنية دوراً كبيراً في الابتكار في العمل، بالإضافة إلى تبني منظومة متكاملة لتشريعات وقوانين وسياسات الموارد البشرية مرنة تتناسب مع المتغيرات في سوق العمل وأنظمته والتكنولوجيا، والتركيز على النتائج والإنجاز والأداء بدلاً من التركيز على الأساليب التقليدية للعمل.

وطالب المشاركون في الجلسة التي حضرها مديرو ورؤساء أقسام الموارد البشرية والمعنيون في الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بتطبيق نماذج عمل جديدة ومبتكرة، تكون قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية، ووضع مؤشرات لقياس أثر تطبيق نظام العمل عن بُعد، وترجمة النتائج بطريقة صحيحة، والاستفادة من المواهب الموجودة في سوق العمل، عبر تخطي حاجزي الزمان والمكان، من خلال تفعيل العمل عن بُعد، مع التركيز على الصحة النفسية للموظف، وجودة الحياة، وتعزيز مبادرات التواصل لضمان سعادة ومشاركة الموظفين، التي تنعكس بالإيجاب على الأداء والإنتاجية، بالإضافة إلى تمكين الموظفين من خلال صقل المهارات والقدرات المستقبلية. وتمت خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الموارد البشرية، خصوصاً التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، والابتكار في العمل، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق العمل عن بُعد.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم، حرص الجهات الحكومية في دبي على تطوير أعمالها باستمرار، بتطبيق أفضل الممارسات وأحدث مفاهيم التميز التي تطبقها الجهات الرائدة عالمياً. وقالت إن الجهات الحكومية في دبي جاهزة دائماً، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع التحديات والمتغيرات، وتحرص على تبني أساليب عمل مبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية، تماشياً مع رؤية القيادة التي تؤكد باستمرار ضرورة الاستعداد للتعامل مع المتغيرات العالمية، خصوصاً تلك الناجمة عن التطورات التقنية الكبيرة، ونتائج الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات.

وأضافت أن الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في دبي تسارع الخطى نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة المورد البشري.