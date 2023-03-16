حمدان الطبية تعقد ندوتها الافتراضية الثانية من سلسلة ندوات الفائزين

عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوتها ‏الافتراضية الثانية من سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية الدورة الثانية عشرة حول ‏موضوع الأمراض المعدية حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين تجاربهم مع الحضور، بمشاركة ما يزيد عن 1200 من 25 دولة، وقد حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر ‏واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

ناقشت الندوة موضوع "خصائص التهرب من الاجسام المضادة لمتغيرات سارس- كوفيد2" وقدمها الأستاذ الدكتور دايفيد هو استاذ الطب بجامعة كولومبيا والمدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لابحاث الايدز، والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، في موضوع المناعة في الدورة الثانية عشرة.



كما ادار الندوة الاستاذ الدكتور طاهر ريزفي مدير مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية، أستاذ قسم علم الفيروسات الجزيئية في علم الأحياء الدقيقة والمناعة كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات العربية.

خلال الندوة تحدث الأستاذ الدكتور ديفيد هو عن تطور جائحة كوفيد-19 على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكيف استجاب المجتمع العلمي لها بإنتاج علاجات فعالة وتدابير وقائية سريعة، بما في ذلك لقاحات عالية الحماية ضد العامل المسبب للمرض سارس- كوف-2 (SARS-CoV-2).

وكيف استمر هذا الفيروس في التطور وإنتاج متغيرات تقاوم الأجسام المضادة وقادرة أيضًا على الانتشار بكفاءة أكبر. وقد مثلت التحورات مثل Beta وDelta تحدياً. ويعتبر متغير Omicron ومتحوراته الفرعية (BQ.1.1 وXBB.1.5) هي الأكثر تطرفًا في مقاومة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المرخصة / المعتمدة؛ كما أنها أكثر مقاومة بنحو 100 ضعف لتحييد المصل عند مقارنتها بالسلالة السابقة لـ SARS-CoV-2

وبناءً على هذا الفهم لكيفية تطور الفيروس بصورة تفصيلية، تحدث الأستاذ الدكتور هو عن تطوير استراتيجية جديدة لعمل الأجسام المضادة يمكننا استخدامها من السيطرة على المتغيرات المستحدثة في المستقبل.