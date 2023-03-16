لجنة ب"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وتأهيل المقبلين عليه

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيسة اللجنة جميلة أحمد المهيري ، اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محمد الملا مقرر اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، مثل غلاء المهور وتقليل تكلفة الزواج، وآليات حل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق، والتسهيلات والامتيازات المقدمة للمقبلين على الزواج، كما تم عرض البرامج والمبادرات في شأن تنمية ثقافة استقرار الأسرة، وأعداد المستفيدين من تلك البرامج، ومدى تعاون الجهات المعنية في حل التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج والأسر.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.





