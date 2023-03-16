​انطلاق جلسات المؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة بدبي

بدأت في دبي الخميس جلسات المؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة 2023، والذي يعد أكبر حدث سنوي لطب الاسرة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

ينظم المؤتمر شعبة الإمارات لطب الأسرة بجمعية الإمارات الطبية، وتستمر جلساته حتى يوم 19 مارس بمشاركة أطباء ومسؤولين بوزارات الصحة والهيئات الصحية بالإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية، إضافة إلى أطباء من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الافتتاح الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، و المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا، و المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عبدالله بن سوقات و رئيس جمعية الإمارات الطبية موزة الشرهان.

وقالت الدكتورة وديعة الشريف رئيس شعبة الإمارات لطب الأسرة إن المؤتمر يعد من أهم الفعاليات في مجال طب الأسرة بالمنطقة، حيث يستقطب المؤتمر عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف انحاء المنطقة، لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية في مجال الرعاية الصحية الأولية ولرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضافت الدكتورة وديعة خلال إفتتاح المؤتمر تكتسب الجلسات أهمية كبيرة كون طب الأسرة هو العصب الأساسي لمنظومة الرعاية الصحية حيث يشمل التخصص جميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، ويندرج تحت تخصص طب الأسرة أساليب الوقاية والعلاج للعديد من الأمراض والحالات الصحية.

وأشارت إلى أن طب الأسرة محور الاهتمام من المؤسسات المسؤولة عن صحة الفرد والمجتمع، لما يقدمه هذا التخصص الطبي من دعم وجهود مبذولة في جانبي الوقاية والعلاج.

وتابعت الدكتورة وديعة بالقول: يهدف المؤتمر إلى جلب أحدث الرؤى العلمية والأبحاث في مجال الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخبراء من ذوي الكفاءة العلمية العالية في مجال طب الأسرة من أنحاء المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وأكملت: شهد طب الأسرة خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعاً على مستوى العلوم الأكاديمية، والبحوث، والممارسات المهنية وتقنيات التشخيص والأساليب المستخدمة في مجال الوقاية والعلاج، وهذا المؤتمر بمحاوره الرئيسة وأهدافه، يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، فضلاً عن بحث المستجدات العالمية في مجال طب الأسرة.

وذكرت رئيسة شعبة طب الاسرة أن البرنامج العلمي المقدم خلال 4 أيام يعد بمثابة منصة هامة لجميع الأطباء في المنطقة والشرق الأوسط بما يقدمه من محاضرات ومناقشات وأطروحات وأوراق علمية مستندة على الطب المبني على البراهين.

وأضافت: حقق المؤتمر نجاحا ملموسا منذ عام 2018، وزيادة سنوية في عدد الحضور والمشاركين بداية من 850 مشارك بالمؤتمر في دورته الأولى حتى وصل إلى أكثر من 3870 في عام 2022، وزيادة في عدد الساعات التعليمية المعتمدة المتاحة للعاملين بمجال الرعاية الصحية حتى وصلت إلى 51 ساعة تعليمية معتمدة بناء على المحتوى العلمي المقدم من خلال برنامج المؤتمر المميز.

