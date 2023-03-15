محمد بن زايد: الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي"، اليوم، على أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم العمل عليها في دولة الإمارات.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.. وفي "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل".