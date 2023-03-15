«كوادر» تطرح وظائف في دوائر عجمان الحكومية

طرحت منصة «كوادر»، التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وظائف جديدة في دوائر حكومية وجهات مستقلة، للباحثين عن عمل من المواطنين.

ومن الوظائف المطروحة وظيفة «مدقق مالي» في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري لمواطني الدولة، بخبرة متوسطة، على أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين على البكالوريوس، ويراوح عمره بين 25 و45 عاماً.

وتتلخص مهام الوظيفة في التدقيق على أوامر الدفع في نظام المعاملات العقارية الإلكتروني، وإعداد تقارير متابعة إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشروعات العقارية، والتدقيق على التقارير المالية من مكاتب التدقيق الخارجي للمشروعات العقارية، وإعداد التحليل المالي، والتدقيق على تقارير وأوامر الدفع الخاصة بدفعات المشروعات العقارية، والتدقيق على المخالفات المالية الخاصة بقسم حسابات الضمان ورفع التوصيات، وتحليل أي شكاوى مالية محالة من رئيس القسم.

كما عرضت المنصة وظيفة «مهندس موقع» في الدائرة ذاتها، على أن يكون عمر المتقدم بين 20 و26 عاماً، دون اشتراط خبرة.

وتتمثل مهام الوظيفة في تطبيق معايير الجهات الرقابية والتنظيمية، وإعداد التقارير الدورية للمسؤول المباشر عن سير العمل وأي موضوعات أخرى ذات أهمية أو حسب ما يتم التكليف به، وتوفير المعلومات اللازمة بطريقة دقيقة، وفي الوقت المناسب، للمدير المباشر والأقسام الأخرى، ليتمكنوا من أداء أعمالهم بفاعلية.

ومن الوظائف المعروضة «سكرتير رئيسي» في هيئة دعم الخدمات الأمنية، لمواطني الدولة فقط، على أن تراوح خبرة المتقدم بين سنة وخمس سنوات، فيما تتمثل مهام الوظيفة في تخطيط وتنظيم أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، وتصنيف وتنظيم وثائقها وملفاتها، والتعامل مع المراجعين والتنسيق لإنجاز أعمالهم، وتنسيق الاجتماعات الداخلية والخارجية للرئيس المباشر.

وطلبت جمعية الإحسان الخيرية عدداً من الوظائف للمواطنين، منها ثلاث وظائف بالسكرتارية لمتوسطي الخبرة، ومدير للشؤون القانونية، ومدير للاتصال الحكومي، وثلاثة شواغر لوظيفة مدير مشاريع، وثلاثة شواغر لوظيفة مدير شؤون مالية، وثلاثة شواغر لمدير تقنية معلومات، وثلاثة شواغر لمدير الموارد البشرية.

وطلبت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وظيفة «إخصائي تحليل استراتيجي» من مواطني الدولة، بخبرة تراوح بين أربع وست سنوات.

وتتمثل مهام الوظيفة في إجراء الدراسات والبحوث في مجال التخطيط الاستراتيجي، والإسهام في إعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة، وضمان تحقيق أهدافها من خلال دراسة وتحليل المشروعات والمبادرات الخاصة بالمكتب والوحدات التنظيمية، باستخدام الاستبيانات والنماذج التي تسهم في متابعة سير المشروعات وفقاً للخطة الزمنية والموازنة المعتمدة.

وعرض جهاز الرقابة المالية وظيفتي «مراقب تدقيق» بخبرة تراوح بين ستة أعوام و14 عاماً، و«مدقق أول» بخبرة تراوح بين أربعة أعوام و12 عاماً (لا يُشترط جنسية محددة للوظيفة).

وعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان وظيفة «مدير مكتب المدير العام»، وتتمثل مهامها في إعداد خطة العمل التشغيلية لمكتب المدير العام، والموازنة التقديرية الخاصة به، بما يتوافق مع الخطة والأهداف الاستراتيجية للغرفة، ثم تنفيذها وتطبيق بنودها بعد اعتماد الإدارة العليا لها، ومراقبة تحقيق الأهداف الموضوعة والمعايير ومؤشرات الأداء المعتمدة، ومتابعة سير العمل ورفع التقارير والتوصيات بشكل دوري لضمان دقة وجودة الإنجاز، والقيام بالمهام الإدارية المتعلقة بأعمال المسؤول المباشر بسلاسة وكفاءة وفعالية، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة بالتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية للغرفة، والقيام بالمراسلات الرسمية بكل أشكالها، وتنظيم استقبال زوار المسؤول المباشر، والتأكد من إعداد الترتيبات اللازمة لذلك. كما عرضت الدائرة وظيفتي «تنفيذي - إدارة الخدمات الإلكترونية»، و«تنفيذي - محلل إحصائي»، على أن تكون الوظيفتان بعقد مؤقت.