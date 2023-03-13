«طرق دبي» ترسي عقداً في المرحلة الرابعة من مشروع «محور الشندغة»

أرست هيئة الطرق والمواصلات أول عقد في المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة. ويمتد نطاق أعمال العقد على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية قدرها 19 ألفاً و400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، بكلفة 800 مليون درهم.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع تطوير محور الشندغة - الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً - يسهم في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وكفاءة الطرق، ومستوى السلامة المرورية.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تشمل إنشاء جسر بطول 1335 متراً، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10 آلاف و800 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

كما تشمل تنفيذ جسر بطول 780 متراً، بسعة ثلاثة مسارات، يخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تبلغ 5400 مركبة في الساعة، فيما يبلغ طول الجسر الثالث 985 متراً، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ3200 مركبة في الساعة.

وتابع أن المشروع يتضمن أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومترات، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة: الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء. كما يشمل أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

وأوضح الطاير أن مشروع تطوير محور الشندغة يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، وتقدر كلفته الإجمالية بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً. ونظراً لضخامته، قُسّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية، مثل: جزر ديرة، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد.

ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بـ45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

وأضاف: «أنجزت هيئة الطرق والمواصلات تطوير عدد من التقاطعات ضمن محور الشندغة، شمل افتتاح تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه. وافتتحت خمسة جسور توفر مداخل ومخارج مجسرة لجزر ديرة عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبوبكر الصديق، وبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2571 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 20 ألفاً و700 مركبة فـي الساعة».

وتابع الطاير أن الهيئة افتتحت أيضاً جسراً رئيساً على شارع الخليج طوله 570 متراً، بسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي، وتقاطعاً سطحياً على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب، ويخدم الجسر الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبوبكر الصديق والحركة المرورية القادمة من جزر ديرة باتجاه نفق الشندغة. وتبلغ طاقته الاستيعابية 4800 مركبة في الساعة. وفي مطلع العام الماضي، أنجزت الهيئة جسر (إنفينيتي)، البالغ طوله قرابة 295 متراً، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية بعرض ثلاثة أمتار، ويعلو الجسر قوس على شكل علامة اللانهاية (انفينيتي) بارتفاع 42 متراً، وهو من المشاريع المتميزة من الناحية التصميمية حيث يستند في فكرته إلى اللانهاية (إنفينيتي)، ويعبر عن طموحات دبي اللامحدودة، والجسر بتصميمة المعماري الفريد، علامة متفردة لدبي عالمياً.

وذكر أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع تطوير تقاطع الصقر، الذي يتضمن تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج: الأول بطول 750 متراً بالاتجاه الشمالي، والثاني بطول 1075 متراً بالاتجاه الجنوبي، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 مركبة في الساعة، وإنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة وشارع خالد بن الوليد.

مطر الطاير:

■ «المشروع يتضمن تطوير شارع الشيخ راشد من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء بطول 4.8 كم».

■ «19.400 مركبة في الساعة الطاقة الاستيعابية للجسور الثلاثة».

■ «إنشاء جسر بطول 1335م وسعة 3 مسارات في كل اتجاه، لتوفير انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر».