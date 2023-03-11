ماذا تعرف عن وسام الاستحقاق الذي منحه الرئيس الفرنسي لقائد عام شرطة دبي

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري وسام الاستحقاق الوطني، تقديراً للتعاون المشترك بين شرطة دبي والسلطات الفرنسية، ما أسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية وترسيخ أمن المجتمعات عبر مكافحة الجريمة المنظمة.

وحرص السفير الفرنسي لدى الدولة نيكولاس نيمتشينو على تسليم الوسام للقائد العام لشرطة دبي نيابة عن رئيس الجمهورية الفرنسية، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت يوم (الثلاثاء) الماضي في مركز دبي التجاري العالمي في نسختها الثاني، واستمرت 3 أيام.

أنشئ وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بتاريخ 3 ديسمبر 1963، ويُعد ثاني وسام وطني بعد وسام "جوقة الشرف"، وثاني أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية، ويـُمنح لمن يتم الاعتراف بتميزهم من قبل الجمهورية الفرنسية، ويجب أن يوافق على منحه الرئيس الفرنسي لمن يتم ترشيحهم من شخصية سياسية، وتناله 3 رتب عسكرية: فارس، ضابط وقائد ، ويتكون من نجمة بستة أذرع باللون الأزرق، وتم منحه للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية للجنرال شارل ديغول. ومن أبرز الشخصيات التي مُنحت الوسام، الملك فيليم-ألكسندر، ملك هولندا، والملكة القرينة كاميلا (زوجة الملك تشارلز، ملك بريطانيا)، والسفير المصري السابق لدى جمهورية فرنسا، ناصر كامل.