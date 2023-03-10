محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف والأجمل والآمن عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي “المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ٣ أعوام.

وقال في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام.

وأضاف: النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة.