«المعاشات»: التسجيل وسداد الاشتراكات من مسؤوليات أصحاب العمل

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن التسجيل والاشتراك عن المؤمَّن عليه هما من مسؤوليات صاحب العمل، وإن الغرامات الناشئة عن الإخلال بأي من قواعد هذه العمليات تترتب مسؤوليته على صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المؤمن عليه من أهمية التأكد من تسجيله والاشتراك عنه.

وأوضحت أنها تحرص على التوعية بالممارسات التي تضر بمصالح المؤمن عليهم وعائلاتهم، وتوضيح المخالفات المترتبة عليها، لتجنب جهات العمل تحمل مزيد من الالتزامات الإضافية التي يمكن تفاديها بالوعي والمعرفة بالقانون، مؤكدة أن جهات العمل شريك في نجاح منظومة العمل التأميني بالدولة.

ولفتت إلى أن قسم التفتيش في الهيئة نفذ خلال العام الماضي نحو 135 زيارة إلى جهات العمل، منها زيارات خُطط لها بشكل دوري وأخرى مفاجئة بهدف التحقق من قيام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون في ما يتعلق بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم، وكذلك رفع الوعي لدى جهات العمل عن القواعد ذات الصلة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه، وغيرها من الشؤون التأمينية.

وقالت الهيئة إن نتائج هذه الزيارات كشفت عن بعض المخالفات، أهمها عدم قيام أصحاب العمل بالتسجيل عن بعض المؤمن عليهم، وعدم الاشتراك عن آخرين، وتحميل البعض منهم نسباً في الاشتراك أكثر من النسب المستحقة عليهم وفق القانون، وسداد الاشتراكات على أجور غير دقيقة، وعدم تقنين العلاقة الوظيفية ووضوحها بشكل المناسب.

وبينت أن التأخر في سداد الاشتراكات عن مواعيدها التي تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى اليوم الـ15 من هذا الشهر، يرتب على صاحب العمل أداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.

كما أن عدم الاشتراك عن المؤمن عليه يرتب على صاحب العمل غرامة قدرها 5000 درهم عن كل موظف، وبالغرامة نفسها إذا قام باستقطاع نسب اشتراكات من الموظف أعلى من النسب المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون.

ولفتت الهيئة إلى أن سداد اشتراكات المؤمن عليه على أجور غير حقيقية أو عدم سدادها عن بعض الموظفين يكلف صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عليهم.

وأكدت أن الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون المعاشات بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، أو إعطاء بيانات غير صحيحة للهيئة أو مفتشيها بهدف عدم الوفاء بمستحقات للهيئة؛ يعرّض صاحب العمل لعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.