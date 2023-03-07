حمدان بن محمد: نؤكد التزامنا بدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها شرطة دبي، بحضور 51 قائد شرطة وبمشاركة 50 دولة من حول العالم.

وقال سموه بتغريدة في حستبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحضور 51 قائد شرطة وبمشاركة 50 دولة من حول العالم، انطلقت أعمال القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها شرطة دبي...فخورون بعرض تجاربنا الرائدة في مجال العمل الشرطي واستشراف مستقبل الخدمات الأمنية، ونؤكد التزامنا بدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي".