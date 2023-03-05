محمد بن زايد يشرف على تجهيز مساعدات "جسور الخير" بصحبة أبناءه واحفاده

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصحبة أبنائه وأحفاده، مقر حملة «جسور الخير» في أبوظبي.

وأشرف صاحب السمو رئيس الدولة على عمليات تجهيز المساعدات الإغاثية الموجهة لمتضرري الزلزال في سوريه وتركيا، التي ينفذها متطوعون وموظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتقى سموه بالمتطوعين واثنى على جهودهم الإنسانية.

وانطلقت حملة «جسور الخير» بالإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين من الزلزال في سوريه وتركيا.

ولاقت الحملة التي تنظمها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارات إقبالا من المواطنين والمقيمين، لتقديم الدعم للحالات الإنسانية المتضررة من الزلزال.