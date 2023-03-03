رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة اليوم، قدم خلاله خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تصادم القطارين أخيراً، .. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان، حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم.

وأعرب معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة تجاه اليونان وشعبها متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.