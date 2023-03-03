تخريج الدفعة الأولى من خبراء وقادة الطوارئ والأزمات

نظّمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حفل تخريج عدد من موظفيها في برنامجي «قيادات المستقبل»، و«خبراء الطوارئ والأزمات والكوارث»، ضمن خطة استراتيجية في تأهيل وتهيئة القادة والخبراء المستقبليين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك بغرض صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً ومرونة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمضي على خطى القيادة للمضي في مسار التطور والجاهزية، وإنه من خلال الأجيال الجديدة من القادة والخبراء في مجالات الطوارئ والأزمات نحقق مستقبلاً يوازي طموحات دولة الإمارات التي لا تعرف الحدود والمستحيل، ونحقق من خلالها رؤيتنا «دولة آمنة وقادرة على الصمود»، من خلال تسخير طاقات شبابنا، وبناء قدراتهم القيادية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحثّ القيادات والخبرات الشابة على ديمومة هذا النجاح والتوفيق الذي أتمّوه من خلال البرنامجين، وصقل مهاراتهم، والاستمرار في السعي نحو التعلم والتطور تطلعاً لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسهم برنامج «قيادات المستقبل» من خلال أهدافه التي تتمحور حول بناء جيل من القيادات المتمكنة في منظومة الطوارئ والأزمات، في تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءات والقدرات التي من شأنها أن تدعم خارطة الطريق الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فيما يقدم برنامج خبراء الطوارئ والأزمات بوابة لمنتسبيه، لإعدادهم ككوادر وطنية معتمدة ومتخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، ليكونوا اللبنة الأساسية لقاعدة من الخبرات الوطنية المتقدمة.