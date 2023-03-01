حاكم الشارقة يستقبل وفد الهيئة العربية للمسرح

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم، وفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة إسماعيل عبدالله أمين عام الهيئة.

ورحب سموه بالأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بالمسرح العربي بكافة مكوناته، والفعاليات التي ينظمها في دول الوطن العربي في مختلف أقطاره.

وكان سموه قد استمع إلى شرح مفصل حول أنشطة الهيئة المتنوعة والتي تشمل مهرجان المسرح العربي الذي يقام في كل دورة بإحدى الدول العربية، والملتقيات والمؤتمرات المعنية بشؤون المسرح، والجوائز والمسابقات التي تكرم أفضل الفرق والممثلين، إضافة إلى ورش العمل والدورات التي تقام للتطوير والتأهيل.

وناقش صاحب السمو حاكم الشارقة مع وفد الهيئة مقترحات وخطط تطوير العمل المسرحي في الوطن العربي من خلال دعم التأليف المسرحي وتحفيز الكتاب، والارتقاء بعناصر العمل المسرحي من إخراج وإعداد وتصميم وإضاءة وأداء مسرحي.

ووجه سموه بزيادة عضوية مجلس أمناء الهيئة ليضم أعضاء من الدول العربية كافة، دعماً لتنمية المسرح من خلال مشاركة جميع الدول.

كما وجه سموه بالعمل على عقد مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية 2023 _ 2033، إلى جانب بدء العمل على إنشاء مركز التوثيق العربي، والعمل على تطوير المسرح المدرسي بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في المسرح.