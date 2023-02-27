1.7 مليون راكب يومياً يستـخدمون النقل الجماعي والمشترك والأجرة فــي دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ نحو 621.4 مليون راكب، عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 35%، مقارنة بنحو 461 مليون راكب عام 2021، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة 1.7 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.3 مليون راكب عام 2021.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، النمو الكبير في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي عام 2022، وزيادة حصة استحواذ مترو دبي من إجمالي عدد الركاب بنسبة 3%، والنقل البحري بنسبة 1%، مشيراً إلى أن «مترو دبي استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2022، بواقع 36% مقارنةً بنسبة 33% عام 2021، فيما تراجعت حصة مساهمة مركبات الأجرة إلى 30% مقارنةً بنحو 34% عام 2021»، مضيفاً أنه «مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عدداً أكبر من الركاب».

وتابع الطاير أن نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة بلغت 25%، وارتفعت نسبة مستخدمي وسائل النقل البحري من 2% عام 2021 إلى 3% عام 2022، فيما حافظت وسائل التنقل المشترك، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 5% لوسائل التنقل المشترك، و1% لترام دبي.

وأوضح أن شهر مارس من العام الماضي سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 62 مليون راكب.

وتزامن ذلك مع اختتام فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وحل شهر ديسمبر ثانياً بـ57 مليون راكب، وراوح عدد الركاب في بقية الأشهر بين 46 و56 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال العام الماضي، بلغ 129 مليون رحلة، منها أكثر من 105 ملايين رحلة لمركبات الأجرة، و18.5 مليوناً لوسائل التنقل المشترك، وأكثر من أربعة ملايين رحلة للحافلات، و936 ألف رحلة لوسائل النقل البحري، وأكثر من 450 ألف رحلة لمترو دبي، ونحو 99 ألف رحلة للترام.

وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 11.9 مليون رحلة، تلاه شهر مارس بواقع 11.8 مليون رحلة، وراوحت الرحلات في بقية الأشهر بين 9.7 ملايين و11.6 مليون رحلة.

وبينت الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاء وتحليل البيانات في إدارة التحكم الموحد، أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 225.1 مليون راكب عام 2022، واستحوذت محطتا «برجمان» و«الاتحاد»، وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، إذ بلغ عدد ركاب محطة «برجمان» للخطين الأحمر والأخضر 13 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة «الاتحاد» للخطين الأحمر والأخضر 10.8 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة «الرقة» أكبر عدد من الركاب بإجمالي 9.9 ملايين راكب، تلتها محطة «مول الإمارات» بـ9.6 ملايين راكب، ثم محطة «برج خليفة/ دبي مول» بـ8.8 ملايين راكب، ومحطة «الخليج التجاري» بـ8.5 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة «شرف دي جي» في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 7.7 ملايين راكب، تلتها محطة «بني ياس» بـ7.3 ملايين راكب، وحلت محطة «الاستاد» ثالثة بـ5.6 ملايين راكب، ثم محطة «صلاح الدين» بـ5.3 ملايين راكب، ومحطة «الغبيبة» بـ4.9 ملايين راكب.

ونقل ترام دبي العام الماضي 7.5 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 157.3 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي نحو 16 مليون راكب.

أما وسائل التنقل المشترك فنقلت 32.5 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي 183 مليون راكب.

ثقافة السكان

تؤكد نتائج ومؤشرات عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومركبات الأجرة، فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في توفير أنماط مختلفة من وسائل التنقل، تلبي احتياجات سكان وزوار إمارة دبي، وكذلك تكامل عناصر منظومة النقل الجماعي مع بعضها، حيث أصبحت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان والزوار في مختلف مناطق الإمارة. ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي.