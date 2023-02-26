رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية
اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم، على رائد الفضاء سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.
وينطلق غداً الاثنين رائد الفضاء سلطان النيادي في تمام الساعة 10:45 صباحاً، بتوقيت دولة الإمارات، في مهمة طويلة الأمد على متن مركبة «دراغون» التابعة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة أشهر.
رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CVYNxWp4Tg— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 26, 2023
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