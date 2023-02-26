الإمارات تهدي سورية 10 سيارات إسعاف مجهزة

أهدت قيادة العمليات المشتركة، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهلال الأحمر الإماراتي، الجمهورية العربية السورية 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة، استمراراً لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سورية، عقب الزلزال الذي تأثرت به أخيراً.

وقال الدكتور سالم الفلاسي، المكلف متابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سورية، إن هذه المبادرة تأتي استمراراً للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لمصلحة الأشقاء في سورية، خصوصاً في المجال الصحي، ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وأكد أن «الدعم النوعي للقطاع الصحي في سورية يجسد نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي».

وأضاف الفلاسي أن «الدعم سيستمر، لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق، حيث تعد سيارات الإسعاف مجهزة للطرق الوعرة للوصول إلى المناطق الوعرة، وتقديم الخدمات الطبية إلى المتضررين في مواقعهم».

وأكد الفلاسي أن دولة الإمارات مستمرة في دعم القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، والوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي هناك.

من جانبه، أشاد مدير الصحة في اللاذقية، الدكتور سامر أحمد معاون، بجهود دولة الإمارات بالدعم المستمر للقطاع الطبي في سورية، من خلال توفير سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، التي تسهل على الكادر الطبي القيام بواجبه.