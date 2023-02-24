"أيدكس ونافدكس 2023" يختتمان فعالياتهما بنتائج قياسية ومشاركة عالمية واسعة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، اختتمت فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023، والتي حققت أرقاماً قياسية تاريخية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، اللذان أقيما في الفترة ما بين 20 ولغاية 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث وصل عدد زوار المعرضين على مدار خمس أيام إلى 132،507 زائر.

وأعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، خلال اليوم الختامي لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" عن الصفقات الإجمالية الي أُبرمت على مدار الأيام الخمسة للمعرضين لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بواقع 56 صفقة بقيمة 23.34 مليار درهم، في حين بلغ عدد صفقات اليوم الخامس 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي،: "اختتمت فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023 بمشاركة عالمية واسعة، ويعكس الإقبال الكبير على المعرضين، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية الذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة للعقول وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية".

وأضاف: "إن هذا الإنجاز والنجاح التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، لتعزيز مكانة المعرضين وقدرتهما التنافسية على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويعد معرضي آيدكس ونافدكس قصة نجاح مستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقطاع الصناعات الدفاعية الوطني، ونموذجاً يحتذى، نفاخر به العالم".

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، :" كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار الأيام الخمسة الماضية، محط أنظار العالم، ومقصداً للخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لنسجل مع اختتام فعاليات معرضي أيدكس ونافدكس استحقاقاً تاريخياً جديداً يضاف لسجل إنجازات الدولة في مختلف المحافل."

وأشار أن الدورة الحالية للمعرضين شهدت ارتفاعاً في أعداد المشاركين والعارضين والزوار، وصولاً لعدد الشراكات وحجم الصفقات التي تم الإعلان عنها في هذا التظاهرة العالمية، كما استقطبت أعداداً قياسية من قبل القادة وصناع القرار، حيث تجاوز عدد الوفود الرسمية المشاركة أكثر من 367 وفداً من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، " كانت نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس ناجحة بكافة المقاييس، حجم المشاركة والإقبال يرسخ مكانة آيدكس ونافدكس كأكبر فعاليات في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 30 عام على انطلاق معرض آيدكس في عام 1993".

وأضاف: "أظهرت الدورة الحالية لمعرضي أيدكس ونافدكس مدى التأثير الإيجابي والكبير على تطور الصناعات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات الوطنية إلى 216 شركة عارضة بنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة، وشهد معرضي آيدكس ونافدكس على مدار خمسة أيام الإعلان عن العديد من الصفقات واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه معرضي أيدكس ونافدكس، في دعم الصناعات الوطنية ونقل وتوطين المعرفة، والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الجديدة".

وشهدت نسخة هذا العام العديد من المزايا والمبادرات التي إقيمت لأول مرة، وساهمت في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث شاركت في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: اوزباكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش بالإضافة إلى موناكو وكولومبيا.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن أحمد الهرمودي ، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن صفقات اليوم الختامي إن " معرضي "آيدكس ونافكدس" رسخا مكانة الدولة وجهة عالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات ".

وأضاف أن "مجلس التوازن يعتز بالثقة التي أولتها له قيادتنا الرشيدة بإدارة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية كافة لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي".

وأضاف : " أعلنا على مدار 5 أيام عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بنسبة 12 في المائة عن الدورة السابقة، ومن هنا يؤكد مجلس التوازن حرصه ودعمه لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز صناعاتنا الوطنية الدفاعية والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي".

وقال المتحدث الرسمي لمجلس التوازن زايد المريخي، إن الصفقات المحلية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي بلغت 7 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 46 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أمان للهندسة البحرية لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح للسفن والزوارق بقيمة 43 مليون درهم، و التعاقد مع شركة عين الصقر للتكنولوجيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية بقيمة 3 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة الأمنية للحدود بقيمة 612 مليون درهم، و التعاقد مع شركة ESE لشراء الذخائر بقيمة 799 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HANWHA AEROSPACE الكورية عن طريق شركة توازن للتكنولوجيا والابتكار لشراء راجمات صواريخ وتقديم خدمات دعم فني محلية بقيمة 101 مليون درهم.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي لمجلس التوازن ماجد الجابري إلى أن عدد الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الختامي بلغت 5 صفقات بقيمة 653 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لشراء أجهزة المحاكاة المحدثة بقيمة 198 مليون درهم، والتعاقد مع شركة EURO - ART INTERNATIONAL الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للرادارات بقيمة 90 مليونا، والتعاقد مع شركة SAAB السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات GLOBALEYE 6000 بقيمة 108 ملايين درهم، والتعاقد مع شركةROHDE & SCHWRZ لشراء وتركيب أنظمة اتصالات بقيمة 59 مليون درهم، والتعاقد مع شركة CETC INTERNTIONAL لشراء أنظمة الاتصال بقيمة 198 مليون درهم.