منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي في السودان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وانجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية وتحقيق كل ما من شأنه "استقرار ونماء وازدهار" السودان.

من جانبه أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات الثابتة والتاريخية ومبادراتها الداعمة لاستقرار السودان.