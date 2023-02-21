"ايدج" تحصل على عقد بقيمة 2.14 مليار درهم لتزويد القوات المسلحة بذخائر ثندر دقيقة التوجيه

أعلنت "هالكن"، الشركة الإقليمية المتخصصة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيره والتابعة لـ "ايدج"، توقيع عقد بقيمة 2.14 مليار درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتزويدها بأنظمة ذخيرة موجهة قصيرة المدى.. وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023”.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة الإماراتية على ذخائر "ثندر P3 Light "دقيقة التوجيه من هالكن. وقد تم تصميم هذه الذخيرة للاندماج مع مجموعة الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة MK، وسيتم تزويدها بخاصية التوجيه باستخدام النمط الليزري شبه النشط.

من جهته كشف رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج حمد المرر: "ستزود ذخائرنا "ثندر P3 Light " القوات المسلحة الإماراتية بقدرات فعالة من حيث التكلفة في الضربات الجوية. كما أن إضافة النمط الليزري شبه النشط من شأنه أن يوفر دقة أكبر في مواجهة التهديدات. ويحدونا الفخر أن نتمكّن من تلبية هذه المتطلبات التشغيلية في ظل سعينا لمواصلة تقديم حلول مبتكرة للقوات المسلحة الإماراتية".

وتعد " P3 Light " جزءاً من مجموعة ثندر من أنظمة الذخيرة الموجهة قصيرة المدى والفعالة من حيث التكلفة من هالكن، والتي تُحوّل سلسلة" MK" من الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة إلى ذخائر دقيقة التوجيه مع زيادة المدى ودقة الدقة.

ويتماشى هذا العقد مع التزام "ايدج" و"هالكن" تجاه القوات المسلحة الإماراتية وذلك عبر توفير أنظمة وحلول متقدمة من شأنها أن تُلبي متطلبات تنفيذ المهام.

وتعتبر "هالكن" جزءا من قطاع الصواريخ والأسلحة في "ايدج"، وهي بمثابة إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم.

