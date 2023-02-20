طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه - اليومي أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً ، ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40 و المد الثاني عند الساعة 03:15 و الجزر الأول عند الساعة 20:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 و المد الثاني عند الساعة 23:06، والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.