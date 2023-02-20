«طرق دبي» تفتتح تقاطعاً يربط شارعي رأس الخور وند الحمر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أمس، التقاطع المجسّر الذي يربط شارعي رأس الخور وند الحمر، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، التي تمتد من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع ند الحمر إلى تقاطع شارع رأس الخور مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث جرى تطوير التقاطع من خلال تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1471 متراً، أسهمت في رفع طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مركبة في الساعة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، يعد أحد أكبر مشروعات الطرق الاستراتيجية، التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إطار عملية التطوير المستمرة لمختلف مكونات البنية الأساسية، وتعزيز قدراتها، ورفع مستوى كفاءتها، دعماً للأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم كل قطاعاتها التنموية.

وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية تشملان توسعة شارع رأس الخور في الجزء الممتد من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع دبي - العين، إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول ثمانية كيلومترات، وتنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي يبلغ كيلومترين، وإنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق، ويسهم المشروع عند اكتمال المرحلتين في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى نحو سبع دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، ويخدم العديد من المشروعات التطويرية الكبرى، التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، تشمل مشروعات الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور - الوصل، ومجمع ند الحمر، ويشمل المشروع مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو جسر يعبر خور دبي، يربط منطقة الجداف في بردبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي.

وقال الطاير إن المرحلة الثانية من المشروع شملت تطوير تقاطع شارع رأس الخور مع شارع ند الحمر، لزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30 ألف مركبة في الساعة، حيث جرى إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين بطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي- العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف إلى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور إلى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع الموجود حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف الحالية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً لتوسعة شارع رأس الخور في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع ند الحمر إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتوقع افتتاحه في نهاية أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات افتتحت في ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من المشروع، وشملت توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول أربعة كيلومترات، وتنفيذ جسور بطول 1730 متراً، بطاقة استيعابية قدرها 10 آلاف و600 مركبة في الساعة، حيث جرى إنشاء جسرين رئيسين، الأول بسعة ثلاثة مسارات، وطول 740 متراً، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي ـ العين وشارع الخيل، المتجهة شرقاً إلى منطقة «خور دبي ـ دبي كريك هاربر»، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، فيما يبلغ طول الجسر الثاني مع المنحدرات 990 متراً، وبسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 3100 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القامة من «خور دبي ـ دبي كريك هاربر»، باتجاه شارع رأس الخور، إضافة إلى تنفيذ طريق جديد بطول 1.5 كيلومتر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع رأس الخور.

«المرحلة الثانية من المشروع شملت تطوير تقاطع شارع رأس الخور مع شارع ند الحمر».

650

ألف نسمة عدد سكان المشروعات التطويرية التي يخدمها المشروع.