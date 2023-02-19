تأخّر تحويل عقود العمل المفتوحة

■■ أعمل في وظيفة فنية لدى إحدى الشركات الخاصة، بعقد عمل غير محدد المدة منذ نحو خمس سنوات، وتم إبلاغي قبل سبعة أشهر من إدارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه سيتم تغيير نظام عقد العمل إلى «محدّد المدة» قبل نهاية العام الماضي، تنفيذاً لقرار حكومي، وجّهت به وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ولكن العام الماضي انتهى دون أن يتم تعديل نظام عقدي، وأخشى أن يؤثّر ذلك في حقوقي، لاسيما أنه تم إبلاغي بأن الوزارة وضعت حداً أقصى لتحويل العقود، هو نهاية فبراير الجاري، فكيف أتصرّف؟

■■ تحويل عقود العمل إلى «محددة المدة» إجراء يعزز المرونة والتنافسية بين مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص، كما يضمن حماية قانونية لطرفي العلاقة التعاقدية.

ونظراً لحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على إعطاء المرونة والفرصة الكافية التي تمكن شركات القطاع الخاص من الوفاء بتصحيح أوضاع عقود العمل لديها، دون حدوث أي تأثير سلبي في سير الأعمال، فقد تقرر تمديد المهلة التي حددتها لتحويل عقود عمل الموظفين إلى عقود «محددة المدة»، لتكون حتى 31 ديسمبر المقبل.