"الاتحاد للطيران" تدشن رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة

أعلنت الاتحاد للطيران عن تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة اعتبارًا من الثاني من شهر يوليو 2023 في إطار خطتها لتوسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف خلال العام الجاري 2023. ومع حلول الصيف، يمكن للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية مميزة في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسرّنا أن نوفّر لضيوفنا الكرام خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية رواجًا والتي ستنضم إلى شبكة وجهاتنا للمرة الأولى خلال صيف 2023”. وإلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة، تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقة المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية.

وستسيّر "الاتحاد للطيران" رحلتين في الأسبوع إلى مالقة أيام الأربعاء والأحد، اعتبارًا من 18 يونيو 2023.

كما يمكن للمسافرين الراغبين بزيارة جزيرة ميكونوس حجز إحدى الرحلتين التي توفرهما الاتحاد للطيران أسبوعيًا أيام الاثنين والجمعة اعتبارًا من 16 يونيو 2023.

مع إضافة وجهة لشبونة ومالقة وميكونوس، تتيح الاتحاد للطيران للضيوف المسافرين ما يقرب من 160 رحلة أسبوعيًا إلى 61 وجهة في أوروبا هذا الصيف، بزيادة تصل إلى 20 بالمئة في أعداد المقاعد المتوافرة مقارنة مع العام الفائت 2022.