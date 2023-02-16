دراسة برلمانية جديدة حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم "عن بعد"، برئاسة رئيس اللجنة محمد عيسى الكشف، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي واستراتيجيته، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه التقنيات، وأثر الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة، كما تم استعراض التحديات والمقترحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

شارك في الاجتماع مقررة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، وعضوا اللجنة سعيد راشد العابدي، ويوسف عبدالله البطران.