رُبع مليار درهم إيرادات صندوق الزكاة عام 2022

أعلن مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، أنَّ إيرادات صندوق الزكاة لعام 2022 بلغت ولأول مرة منذ تأسيس الصندوق نحو 250 مليونًا 641ألفًا و574درهمًا، بزيادة إيجابية بلغت 5% تقريبًا عن العام السابق، مؤكداً التزام الصندوق بمبدأ الإفصاح والشفافية لتعزيز مبادئ الحوكمة المعتمدة في صندوق الزكاة.

وقال الحمادي، في تصريح إعلامي: "نجح الصندوق نجح بفضل الله، في العام 2022 في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى شريحة أكبر من المزكين من أجل تحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغت شريحة المزكين من خلال مختلف قنوات الدفع 257,030 مزكي من مختلف قنوات التحصيل".

وأضاف أن "الصندوق تمكن من تحقيق أهدافه من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة، وعلى رأسها الحملة الإعلامية السنوية، والتي انطلقت تحت عنوان زكاتك دين لا يسقط، وبرعاية مشكورة من بنك أبوظبي التجاري كشريك رئيسي، ومصرف أبوظبي الإسلامي كشريك استراتيجي، كما تميز العام 2022 بإطلاق حملة متخصصة لاحتساب زكاة التمور، والتي تعد إضافة جديدة على مستوى الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي مكنت الصندوق من زيادة شريحة المتعاملين مما انعكس إيجابًا على نتائج الإيرادات المحصلة".

وأشار الحمادي إلى أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعيًا نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقًا لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق باطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.

كما موّه إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للصندوق http://www.zakatfund.gov.ae وعبر العديد من الشركاء من البنوك والمصارف ومقدمي حلول التحصيل الذكي والالكتروني بالإضافة إلى القنوات المباشرة من خلال مركز إسعاد المزكين وعبر الحسابات البنكية لدى 12من البنوك والمصارف في الدولة، وغيرها من الوسائل التي بلغت 43 قناة دفع من شأنها تيسير عملية دفع الزكاة.

وجدد الحمادي شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بزكواتهم، مؤكدًا مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجميع، من خلال استخدام شتى الوسائل المتاحة سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.