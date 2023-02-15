"طرق دبي" و"دييز" و"طلبات الإمارات" تعلن التشغيل التجريبي للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات

بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وشركة "طلبات الإمارات" التشغيل التجريبي لروبوتات "طالبوت" (talabot) ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقًا من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25% من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتخدم مرحلة التشغيل التجريبي قاطني مشروع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون - المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة المنضوية تحت مظلة "دييز" التي تتألف من أكثر من 1200 فيلا راقية - لتوصيل الطلبات من المحلات التجارية والمطاعم في مركز السدر للتسوق باستخدام ثلاثة روبوتات لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، في زمن لا يتعدى 15 دقيقة.

وتدعم هذه الخدمة المبتكرة الطموحات الهادفة إلى دعم سائقي التوصيل في توصيل الطلبات من خلال الاعتماد جزئياً على الروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات لمسافات قصيرة مما يسهم في زيادة كفاءة أسطول التوصيل وتقليل انبعاثات الكربون.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون: يشكل التنقل الذكي أحد المكونات الستة لاستراتيجية المدينة الذكية التي تتبناها واحة دبي للسيليكون، وفي هذا السياق يأتي تطبيق التجربة الريادية لاستخدام روبوتات محايدة كربونياً في توصيل الطلبات ضمن بيئة اختبار محددة ومدروسة وآمنة في مجمع سكني داخل الواحة، ونتطلع إلى نجاح هذه التجربة وتوسيعها على نطاق أكبر انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون التي تشكل مركزاً للابتكار والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف المطروشي: تسهم شراكاتنا مع القطاعين الحكومي والخاص في صناعة فرص جديدة في قطاعات الأعمال إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتسريع مقومات تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني للدولة بحلول عام 2050، وهو ما يدعم بناء مجتمع واقتصاد مستدام مرن وذكي ويرسخ موقع دبي ودولة الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والابتكار واختبار تقنيات مجتمعات المستقبل الذكية.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات : تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار والتكامل والتنقل المبتكر والمهارات والخبرات ذات الصلة، ورفد القطاع الخاص بأدوات تمكنه من تبني خدمات التنقل ذاتي القيادة في عملياته التشغيلية بما يحقق للمتعاملين القيمة المضافة، تماشياً مع توجهات إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب.

وأكد بهروزيان أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حريصة على توسيع قاعدة شراكاتها مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء المحليين، لتحقيق أكبر انتشار لثقافة الابتكار في قطاع التنقل، وتحويل هذه الابتكارات إلى جزء من عملياتها، تحقيقاً لرؤية الإمارة في هذا الجانب.

وقال معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في "دييز": تأتي التجربة الاختبارية للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات ضمن واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة طلبات في إطار حرص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" على التطبيق العملي للأفكار النوعية والابتكارات الداعمة لتصورات المدينة الذكية التي تترجم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل دبي بأن تكون المدينة الأذكى من خلال تخيّل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، إلى جانب اختبار تقنيات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات بالتزامن مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف: نتطلع من خلال هذا التعاون إلى توفير حلول مبتكرة وآمنة ومجدية اقتصادياً ومستدامة لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية والتنقل ذاتي القيادة التي يتصاعد الطلب عليها في دبي لمواكبة نموها وتوسعها العمراني المستمر.

وتعليقاً على إطلاق هذا الابتكار الرائد، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى"طلبات الإمارات": يسرنا الكشف عن أسطولنا من روبوتات التوصيل ذاتية القيادة المعروفة باسم "طالبوت"، التي أطلقت لأول مرة في إكسبو 2020 دبي وشهدت نجاحاً كبيراً، في واحة دبي للسيليكون لتقديم خدمة توصيل مستدامة للمقيمين، وكلنا ثقة أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في قطاع توصيل الطلبات والتنقل الذكي.

وأضافت: نفخر بمشاركة شركائنا والخبراء في مختلف القطاعات المعنية في هذا النجاح وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات و"دييز"، لأن الخطوات التي حققناها في التحول الرقمي ما كانت لتنجح لولا جهودهم وثقتهم، وتواصل "طلبات" جهود الابتكار لتعزيز ريادة دولة الإمارات لعالم التقنيات المبتكرة وبناء مستقبل مزدهر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتعد هذه الخطوة إحدى النتائج المباشرة لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي سنوياً، وتستضيف واحة دبي للسيليكون اختبارات المرشحين له، وتحديداً الدورة الثانية التي كانت تحت محور (الخدمات اللوجستية)، التي شملت وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار، بهدف التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على جميع المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، وجعل التنقل ذاتي القيادة ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

وتماشياً مع الإجراءات التنظيمية التي تطبقها دولة الإمارات وضماناً لخصوصية المتعاملين بوصفهم أولوية، تحمي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الروبوتات خصوصية هوية العملاء من خلال تعطيل إمكانية التعرّف إلى الوجوه، ولضمان سهولة التنقّل، فإن روبوتات "طالبوت" مجهّزة بعدد من أجهزة الاستشعار المدمجة والخوارزميات الحديثة لقياس كل ما يحيط بها بذكاء وكشف الحواجز في مساراتها، وهو ما يؤهلها أيضاً للحفاظ على مسافة أمان بينها وبين الأطفال والحيوانات الأليفة.

وتوظف الروبوتات الجديدة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوصيل الطعام ونقل الطلبات من أقرب المطاعم المشاركة إلى أبواب منازل فلل السدر، ويمكن للعملاء استخدام الخاصيات المدمجة في تطبيق "طلبات" لتتبع مسار الروبوت على الخريطة، كما يجري إعلامهم لدى وصوله إلى محطته النهائية، وعند وصول طلبهم، يتمكن العميل من فتح المقصورة الآمنة باتباع الخطوات الواردة في التطبيق.