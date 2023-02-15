سيف بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ومحمد بن راشد تقيس الزمن بالإنجاز

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات بقيادة محمد بن زايد ومحمد بن راشد تقيس الزمن بالإنجاز، مشيراً إلى أن الدولة باتت اليوم الخيار الأول للشباب العربي".

وأضاف سموه أمام القمة العالمية للحكومات، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات تعتبر الخيار الأول للمتميزين والأغنياء، إذ يقيم على أرضها أكثر من 196 ألف مليونير و14 مليارديراً.

وقال إن "أبناء الإمارات هم الخيار الناجح للعالم، وكثير من المؤسسات الدولية تثق في قدراتنا"، والأسرة الإماراتية هي الخيار الناجح للعالم وتمثل نموذجاً يحتذى به".