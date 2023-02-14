"الأرصاد": انخفاض تدريجي في "الحرارة" اعتباراً من هذا اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لتأثيرات أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم، يكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء، صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الخميس المقبل، سيصبح رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق أقصى الغرب، على أن يعود صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية صباحاً معتدلة إلى نشطة السرعة غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً غرباً في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل، سيكون رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، لافتاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة غرباً في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.