10 مركبات أجرة ذاتية القيادة خلال شهور ضمن تخطيط دبي الحضري المرن والمستدام

كشف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري المهندس مطر الطاير عن العزم عن تشغيل 10 مركبات أجرة ذاتية القيادة مع نهاية العام الحالي وذلك خلال عرضه لأهم التطورات التي شهدتها كافة مجالات الحياة في دبي من خلال من خلال تبنّي سياسات مرنة وتطوير مرافق وخدمات المدينة بشكل مستمر والاستفادة من الأنماط الجديدة مثل التنقل ذاتي القيادة.



وقال الطاير خلال كلمة رئيسية له في اعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات أن دبي تهدف إلى تحويل 25 % من الرحلات لتكون بوسائل تنقّل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وانه سيتم تشغيل عشر مركبات أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع شركة GMCruise بنهاية عام 2023



واستعرض الطاير نبذة مختصرة عن تاريخ التخطيط الحضري لإمارة فقال انه منذ قيام مؤسس دبي الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإطلاق أول خطة حضرية لإمارة دبي في عام 1960 تضاعف عدد سكان دبي 80 مرة وزادت مساحة المنطقة الحضرية 170 مرة بين عامي و2021، ويعتبر هذا الرقم قياسيًّا في نمو المدن

وأكد أن خطة دبي الحضرية 2040 هي الخطة السابعة للإمارة، برؤية ملهمة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم بتحقيق الرؤية الجديدة لمستقبل دبي الحضري التي تسعى حكومة دبي لتحقيقها.