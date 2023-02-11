بتوجيهات محمد بن راشد.. تسيير رحلة إغاثة ثانية تحمل 35 طناً من المساعدات لضحايا الزلزال

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، جهودها للاستجابة للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، وتسير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية رحلة إغاثة ثانية تحمل 35 طنا من المستلزمات صحية والمواد الأساسية.

وتستمر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتسيير رحلات إغاثة والعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والشركاء، وتدرك أهمية العمل المنظم والسريع وجهود الإغاثة المنسقة في مثل هذه الحالات وتعمل على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة.