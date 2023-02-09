سيف بن زايد يزور معرض ومؤتمر "إيدك دبي 2023"

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2023" والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد واحداً من المعارض العلمية المرموقة.

وتجول سموه في المعرض، يرافقه سعادة الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس "اندكس القابضة"، مطلعاً سموه على ما تقدمه الأجنحة ومنصات المشاركين من أحدث الابتكارات والحلول والأبحاث المتعلقة بطب الفم والأسنان.

وشملت جولة سموه أجنحة جمهورية كوريا ضيف الشرف المعرض وأجنحة مؤسسات عالمية من البرازيل وألمانيا وتركيا وروسيا وإيطاليا وغيرها والتي تقدم خلاصة خبراتها وعلمها في المجالات الطبية.

ويشهد إيدك دبي - الذي يعتبر حدثاً طبياً عالمياً رائداً - إقبالاً كبيراً من قبل الأطباء والمختصين وأعضاء اتحادات ونقابات طب الأسنان حول العالم، إضافة إلى عدد من أساتذة وطلبة كليات طب الأسنان المرموقة، حيث يشارك في المعرض أكثر من (3,600) عارض، و(4,800) شركة، ويضم (22) جناحاً دولياً من عدة دول لتصل في مجموعها (155) دولة مشاركة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إيدك دبي، انعقاد الاجتماع السنوي العشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان – GSDA، والذي يضم أكثر من 334 عضواً ويمثل أكثر من 167 منظمة طبية عالمية من المستشفيات والجهات الأكاديمية ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الطبية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويعتبر الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان هيئة غير ربحية ولا تنتمي لأي توجه سياسي وهو يتبع للكونغرس العالمي للتخصصات الصحية حيث يسعى أعضاؤه طوال العام لتطبيق وتفعيل كل التوصيات والقرارات التي من شأنها تحفيز مستوى التعليم والبحث العلمي من خلال تنظيم دورات تدريبية تعمل على تطوير المعايير المهنية في قطاع طب الأسنان وصحة الفم.

ومن أبرز التوصيات التي ناقشها الأعضاء هذا العام، الترويج لدمج صحة الفم مع الصحة الأولية، وتطوير أساليب العلاج والرعاية الطبية لأصحاب الهمم من خلال توفير التدريب اللازم وتضافر جهود كافة الهيئات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد تجاه هدف مشترك لتطوير وتعزيز جودة الصحة العامة على المستوى العالمي.

و قال البروفيسور عبدالله الشمري، الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم: "لقد أثبت اجتماع الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان بدورته العشرين، أنه ليس هناك حدّ لتطوير قطاع طب الأسنان وصحة الفم، حيث يبقى هذا القطاع الأكثر نمواً وتطوراً بين مختلف القطاعات. ويسعى هذا الاجتماع السنوي للتأكيد على أهمية هذا الحدث العالمي الذي يدعم التعليم المستمر والبحث العلمي."

وشهد اليوم الثاني من "إيدك دبي 2023" عدداً من المحاضرات العلمية التي قدمتها مجموعة من أبرز الأسماء في المجال، وناقشت العديد من المواضيع الرئيسية والمهمة مثل طب الأسنان الترميمي والإجراءات التجميلية للوجه، وكيف ساهم الذكاء الاصطناعي في نقل عالم طب الأسنان إلى واجهة جديدة متطورة، تضمن سهولة مرونة رحلة علاج المريض.

وقد شهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" في عامه الـ27 توافداً كبيراً من حول العالم، تجسد في امتلاء قاعات المؤتمر الممتدة من خلال 8 قاعات على مساحة نحو 45 ألف متر مربع ، فيما أسهمت هذه الدورة في تعزيز التحالفات الطبية حول العالم والوصول إلى أساليب جديدة لتشخيص الأمراض وعلاج المرضى ما يوفر لهم أفضل رعاية طبية ممكنة.

كما شهد معرض إيدك دبي هذا العام ، إدراج صناعة طب الأسنان بشكل رسمي في عالم الواقع الافتراضي حيث أعلنت "دينتافيرس" عن تعاونها مع شركة إندكس وإطلاق خدمة "دينتافيرس" والتي من شأنها أن تساهم في انتقال صناعة طب الأسنان وتحولها نحو الجيل القادم من الإنترنت أو ما يعرف بالجيل الثالث للإنترنت أو "ويب 3".

وتستخدم "دينتافيرس" تقنيات الجيل الثالث للإنترنت ومنظومة البلوك تشين، والميتافيرس لتسهيل الانتقال بالرعاية الصحية للأسنان على مستوى العالم إلى الواقع الافتراضي وبالتالي سيصبح بإمكان أطباء الأسنان التواصل معاً ومع مرضاهم من كافة أنحاء العالم بسهولة وبواسطة منصة الميتافيرس.

وقال مارتن رافيتس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دينتافيرس" : "لقد كان الحضور استثنائياً اليوم، فقد سعدنا بمشاركتهم لمعرفة المزيد عن الجيل الثالث للإنترنت أو "ويب 3". وتعتبر الشراكة بين "دينتافيرس" و"إيدك دبي" هذا العام، نهجاً جديداً ومبتكراً وإضافة ثرية لقطاع طب الأسنان، حيث نسعى من خلال المشاركة والتعاون مع إيدك دبي إلى وضع بصمة مختلفة واستشرافية لهذا القطاع الرائد."

وينظم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان "إيدك دبي 2023" سنوياً من قبل شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م العضو في اندكس القابضة - ويحظى بدعم من هيئة الصحة في دبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHS وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى مدينة نيويورك الكبرى لطب الأسنان والصحة العامة، وجمعية "مانيتوبا" لطب الأسنان.