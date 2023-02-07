محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان سُبل تعزيز مكتسبات الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، والسبل الكفيلة بتعزيز مكتسبات الدولة، ودفع المسيرة التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وتحقيق تطلعات شعبها نحو المستقبل، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الدولة عزها وتطورها، لتواصل تقدمها ونهضتها بخطى واثقة على جميع المستويات.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

• رئيس الدولة ونائبه بحثا دفع المسيرة التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وتحقيق تطلعات شعبها نحو المستقبل.



• رئيس الدولة ونائبه أعربا عن أمنياتهما بدوام تطور الدولة ومواصلة تقدمها ونهضتها بخطى واثقة على جميع المستويات.