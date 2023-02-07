منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر «ميدلاب»

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2023، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أكثر من 700 شركة عارضة من 40 دولة، بنمو لافت في عدد المشاركات وبنسبة 100% مقارنة بنسخة العام الماضي.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، على ما يقدمه المعرض هذا العام من التقنيات المبتكرة، وأهم الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر المصاحب من خلال أكثر من 130 متحدثاً إقليمياً ودولياً، وعبر 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول أهداف المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب على مدار أيامه الأربعة حتى يوم 9 فبراير الجاري أكثر من 20 ألف زائر، وكذلك ما يوفره من فرص للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع انعقاده هذا العام تحت شعار «تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري».

كما تعرف سموه إلى ما يضمه المعرض من أجنحة ومنصات دولية والتي تشارك من خلالها كبرى الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وحرص سموه، خلال الجولة، على زيارة عدد من الأجنحة الدولية المشاركة حيث شملت الزيارة جناحي جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وشاهد جانباً من المنتجات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض من الدولتين.

كما زار سموه جناح شركة مختبرات أبوت الأميركية العالمية المتخصصة في مجال المختبرات الطبية والرعاية الصحية والتي يعمل لديها نحو 70 ألف شخص في العالم وتسوق منتجاتها في أكثر من 130 دولة.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في المعرض، جناح شركة BIOMERIEUX وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة عالمياً، والتي توفر حلولاً تشخيصية تحدد مصدر المرض والتلوث لتحسين صحة المريض وضمان سلامة المستهلك من خلال فروعها في 44 دولة.

وتفقّد سموه جناح شركة BECKMAN COULTER الأميركية حيث اطلع على أعمال الشركة التي تشمل تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الخاصة بالاختبارات الطبية الحيوية.

كما زار سموه جناح شركة RANDOX وهي شركة بريطانية دولية، وتعمل في مجال المختبرات الطبية، وتطور حلولاً تشخيصية للمستشفيات والمختبرات السريرية والبحثية والجزيئية واختبارات الأغذية وعلم السموم الشرعي والمختبرات البيطرية وعلوم الحياة.

وشملت الجولة أيضاً زيارة سموه لجناح شركة ONE HEALTH الإماراتية الرائدة في مجال الأجهزة الطبية والتشخيصية، حيث اطلع سموه على نشاط الشركة وما تقدمه من حلول من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال رعاية المرضى، والأشعة والأورام، والتشخيص المخبري، إضافة إلى أجهزة حلول تكنولوجيا المعلومات السريرية.

وقال مدير معرض «ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، توم كولمان: «سيجتمع رواد مجال المختبرات الطبية في العالم في دولة الإمارات خلال الأيام الأربعة المقبلة لإبرام أهم الصفقات التجارية والتفاعل مع أحدث التطورات التكنولوجية، في ضوء سمعة علامة ميدلاب التجارية التي باتت معروفة في جميع أنحاء العالم كشركة رائدة في السوق في هذا القطاع».

وأضاف كولمان: «كانت رؤيتنا دائماً هي توفير منصة مثالية لنقاش متخصص رفيع المستوى، إذ نسعى لخلق فرصة لبناء علاقات تعاون مع كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي من جميع أنحاء العالم لتعزيز مسارات التواصل المهني المتخصص وتبادل الخبرات، بما يثري الحصيلة المعرفية للمشاركين ويعين على اكتشاف آفاق جديدة للتطور».

وتضمن اليوم الافتتاحي لـ«ميدلاب الشرق الأوسط 2023» إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تتماشى مع شعار هذ العام للحدث (تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري)، وتناولت الكلمات الافتتاحية في مؤتمر الاستدامة في المختبر الطبي الكيفية التي يمكن بها للمختبرات التحول إلى البيئة الخضراء وتقليل تأثيرها البيئي، كما سلطت الضوء على تنوع القوى العاملة ورسمت خارطة طريق لبناء ثقافة الاستدامة داخل المختبرات السريرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمّن اليوم الأول من الحدث الإعلان عن الفائزين بجوائز مختبرات الاستدامة، تقديراً للمختبرات التي تتخذ إجراءات فعالة بشأن مجالات الاستدامة المرتبطة بأحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي تشكل جزءاً من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويوفر مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2023 فرص التعلّم والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر لأكثر من 5000 مندوب يشاركون في المؤتمر من خلال 13 مؤتمراً متخصصاً، حيث يعد الحدث أكبر تجمّع للمختبرات الطبية متعدد المسارات والمُعتَمَد من التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم ويضم أكثر من 130 متحدثاً محلياً ودولياً.

ويتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام ثمانية محاور أساسية للمؤتمرات، تشمل: إدارة المختبرات، وأمراض الدم، وعلم المناعة، وعلم التشريح المرضي، وعلم الأحياء الدقيقة السريرية، والكيمياء السريرية، والتشخيص الجزيئي والجيني، وطب نقل الدم.

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شركة من 40 دولة تشارك في المعرض بزيادة 100% مقارنة بنسخة العام الماضي.