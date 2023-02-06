مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

نعى "مجلس حكماء المسلمين” برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في سوريا وتركيا وإصابة مئات الأشخاص إضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة.

وأعرب المجلس في بيان له عن تضامنه الكامل مع الشعبين السوري والتركي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراء هذا الزلزال.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.