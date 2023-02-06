«حوارات الابتكار» تجمع القطاعين الحكومي والخاص لوضع رؤى مشتركة للمستقبل

تنطلق في دبي اليوم، «حوارات الابتكار»، التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي ومتحدثين وخبراء من كبرى شركات القطاع الخاص، في سياق فعاليات الدورة الثامنة من شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وتشهد فعاليات «حوارات الابتكار»، على مدى ثلاثة أيام جلسات حوارية وندوات تثقيفية يشارك فيها رؤساء وممثلو الجهات الحكومية في دبي وخبراء من القطاع الخاص، تتطرق إلى أهمية تعزيز الابتكار في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، حيث تهدف هذه الحوارات إلى توثيق مساهمات دبي في إحداث تحول جذري وشامل في طريقة العمل الحكومي، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل في جهود الابتكار على المستوى الوطني.

وأشارت منسق شهر الابتكار 2023 لإمارة دبي شرينة لوتاه، إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في دبي للترويج لقصص النجاح التي أسهمت بها في دعم الابتكار بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

وقالت لوتاه: «نشكر تعاون الجهات الحكومية لتنظيم الفعاليات المختلفة للترويج عن قصص نجاحاتها في مجال الابتكار، والتوعية المستمرة في جعل الابتكار منهج عمل وثقافة مجتمعية، الأمر الذي سيسلط عليه الضوء خلال شهر فبراير لدعم (الإمارات تبتكر 2023)، وإبراز الجهود الموحدة على مستوى إمارة دبي».

الابتكار والتميز

من جانبها، أكدت استشاري أول ببرنامج دبي للتميز الحكومي مها السويدي، أن البرنامج تبنى الابتكار كأداة فاعلة في تطوير القدرات الحكومية، وتم إدراجه كأحد المعايير الرئيسة لتقييم الأداء الحكومي في الجهات الحكومية. وأضافت: «يسعدنا أن نرى مبادرة الجهات للمشاركة في (حوارات الابتكار)، الأمر الذي يبين أهمية مشاركة وتبادل الخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة».

وأضافت السويدي: «نعمل في حكومة دبي على أن تبقى دبي مرجعاً عالمياً رائداً في مجال التميز الحكومي واتخاذ الابتكار معياراً للتميز، من خلال بناء الشراكات العالمية وتطوير القدرات وفق أفضل الممارسات».

جلسات

وتأتي سلسلة جلسات «حوارات الابتكار» تأكيداً على أهمية الابتكار، خصوصاً في تقديم الخدمات، وزيادة فعالية الإجراءات والمواكبة السريعة للتطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة.

وتشهد جلسات اليوم الأول كلمة افتتاحية لأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، وجلسة نقاشية عن الابتكار والاقتصاد في الإعلام بمشاركة نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المري، والمدير العام لسلطة دبي للتطوير عضو مجلس دبي للإعلام مالك آل مالك، كما يشارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول بجلسة رئيسة حول مأسسة استشراف المستقبل، بالإضافة إلى ندوات معرفية يقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء حول علوم الفضاء والابتكار، وندوة تقدمها شركة أمازون العالمية عن تبني ثقافة الابتكار في أمازون.

أما جلسات اليوم الثاني، فتشهد جلسة رئيسة لرئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، لعرض قصة دبي في الابتكار المستدام في النقل واللوجستيات الدولية، تليها ندوات معرفية بمشاركة شركات القطاع الخاص مثل مايكروسوفت للحديث حول الابتكار والذكاء الاصطناعي، وحوار حول الابتكار في التواصل الاجتماعي خلال جلسة نقاشية لكل من فرجان دبي وسوشيال آيز، بالإضافة إلى الحديث عن الابتكار والرشاقة المؤسسية من قبل شركة «إس آي ايه بارتنرز».

وفي اليوم الثالث والختامي، يتحدث مساعد المدير العام لدبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات» دبي، يونس آل ناصر عن دور البيانات في الابتكار وصنع المستقبل، وتليها ندوات معرفية ونقاشية عن الابتكار في الاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعرض تجربة شركة فيزا حول قوة البيانات لصنع القرارات الفعّالة، بالإضافة إلى الابتكار المجتمعي نحو الاستدامة بتقديم كل من شركتي «جومبوك» و«نضيرة».

أبرز المتحدثين في «حوارات الابتكار»:

■ سلطان بن سليم يتحدث عن قصة دبي في الابتكار المستدام في النقل واللوجستيات الدولية.

■ منى المري ومالك آل مالك يشاركان في جلسة حول الابتكار والاقتصاد في الإعلام.

■ خلفان بلهول يستعرض موضوع الإمارات ومأسسة المستقبل.

■ يونس آل ناصر يسلط الضوء على دور البيانات في الابتكار وصنع المستقبل.