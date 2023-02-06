شرطة أبوظبي تختتم «شتاؤنا آمن وممتع»

اختتمت شرطة أبوظبي النسخة الخامسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع» التي استمرت شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التوعية الوقائية للجمهور، وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة خلال فصل الشتاء، والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.

وركزت الحملة على تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية التعاون مع الشرطة لجعل شتائنا آمناً وممتعاً، وحثتهم على الابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، ودعت الآباء إلى مضاعفة الرقابة على الأبناء خلال الإجازة الشتوية، وعدم الانشغال عنهم، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز والتنمر، ومخاطر استخدام الدراجات الهوائية والنارية، وغيرها.

وأفاد مدير إدارة الإعلام الأمني، العميد محمد علي المهيري، بأن الحملة استهدفت فئات المجتمع كافة، وركزت على التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية مختلفة، من خلال نشر أخبار صحافية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية، تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية.

وأشار إلى استضافة خبراء ومختصين بمجالس التوعية، والتحذير من حوادث الاختناق والحرائق الناتجة عن وسائل التدفئة.