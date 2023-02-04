"نقل عجمان" تدشن مجموعتها الأولى من رموز الـNFT غير القابلة للاسترداد

أطلقت هيئة النقل في عجمان أول مجموعة رموز غير قابلة للاستردادNFT، و ذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث تتمكن كافة الجهات الحكومية بالإمارات من عرض أهم الابتكارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية .

و تم تدشين المجموعة بحضور المدير العام لهيئة النقل في عجمان عمر محمد لوتاه و عدد من المدراء التنفيذيين و الموظفين في المقر الرئيسي للهيئة.

وقال مدير إدارة الدعم المؤسسي عبدالرحمن النعيمي، إن المجموعة تتكون من 50 أصل رقمي تم منحها للمشاركين في فعاليات الهيئة خلال شهر الابتكار لدعم التفكير الابتكاري في مجال العمل الحكومي.

و أشار إلى أن طرح المجموعة الأولى يعد إضافة فريدة إلى إنجازات الهيئة الرقمية وتأكيداً على تواجدها في الفضاء الرقمي و تعزيزاً لأهمية تطوير الخدمات الحكومية و مواكبة التوجه الحالي لحكومة الإمارات.

و بين أن لهذه الأصول الرقمية نسخ فريدة من نوعها متاحة على سلسلة البلوك تشينBlockchain ويمكن تتبعها من جميع أنحاء العالم.